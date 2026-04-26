「伊勢志摩国立公園に取材に行ってみませんか？」環境省の方からこう声をかけられ（国立公園は環境省が管理している）、ふたつ返事で三重県に向かった私。2022年3月に同省の全面協力のもと、『FRaU S-TRIP MOOK ゆっくり、冒険。ニッポンの「国立公園」』を刊行し（いまも絶賛、発売中！）、出版界イチの国立公園ツウを自認するFRaUとしては、この環境省主催のプレスツアーは絶対に逃せないからです。というわけで後編は、世界中か