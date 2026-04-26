元サッカー日本代表・中田英寿さんが代表を務める「JAPAN CRAFT SAKE COMPANY」が主催する、国内最大規模の日本酒を中心とした食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK」（以下、CSW）。10周年を迎えた今回は、さらにスケールアップして東京・六本木ヒルズアリーナで13日間の日程で開催中です（4月29日まで）。東京にいながらにして、全国の名酒蔵めぐりができるこのイベントの、まずは初日の会場と、スペシャルな試食会を体験してきました