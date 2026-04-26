2025年10月25日の公開以来評判を呼び、いまもミニシアターで上映が続く映画がある。『女性の休日』だ。ジェンダーギャップ指数で16年連続世界1位の国・アイスランドで、その理由の大きな転換点となったのが、1975年10月24日、国民の9割の女性たちが集ったという「女性の休日（Woman’s Day Off）」。この運命の一日がいかにして実現したのか、その軌跡を追ったドキュメンタリー映画である。FRaUwebでは、2025年10月17日に唯一の一