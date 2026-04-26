俳優の梅沢富美男が２５日付で自身のＳＮＳを更新。３０年ぶりの利用でドキドキだったことを明かした。「３０年ぶりに在来線に乗りました。帽子にスゥエットだと気付かれないもんですね。あまりに久しぶりでちょっとドキドキしました。」と投稿。ラフな格好で、在来線のホームに立っている姿を公開した。この投稿に「街頭インタビューに出てきそう」「あまりにも馴染み過ぎてて」「溶け込んでおられます」「確かにスウェット