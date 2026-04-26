俳優の板垣李光人が２３日付で自身のインスタグラムを更新。髪色を変えた姿を披露した。「季節感バグな服装ですが、最近の写真です。＃そういえば髪黒くなりました」と投稿。ダウンの襟に、首とあごをすっぽり入れた様子を公開。直近は金髪姿だったが、一転して黒色に変えた姿を披露した。この投稿に「黒髪カムバック最高です〜」「可愛い子出てきて焦った」「え！？って２度見しました」「埋もれてる李光人くんかわいいです