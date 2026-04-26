祖母の遺品整理中、タンスの底にあった茶封筒に入っていたのは、今は亡き八百半デパートの商品券と、伊藤博文の肖像が入った1000円札、そして岩倉具視の500円札でした。生前の倹約ぶりがにじみ出るような金品にて、「おばあちゃんらしいね」と母と顔を見合わせて笑ったというエピソードがXに投稿されると、「うちにも似たような思い出がある」といった共感の声が多数寄せられました。【写真】遺品整理の際に見つかった八百半デパー