日本テレビは、7月期土曜ドラマ枠で松村北斗主演の完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』を放送する。松村は地上波ドラマ単独初主演となる。【写真】総務部に勤める穏やかな主人公を演じる松村北斗松村が演じるのは、一人の女性を25年間思い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化粧品」の総務部に勤める彼は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。内気で友人