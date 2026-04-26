初代NSXを現代に蘇らせる2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で話題となったのが、イタルデザインが手掛けた「NSX トリビュート バイ イタルデザイン」です。ホンダ初代「NSX」をオマージュしたモデルで、2代目NSXをベースにしながらも、随所に初代のエッセンスを感じさせるエクステリアが注目を集めました。【画像】超カッコイイ！ これが“初代デザイン”の新たな「NSX」です！ 画像を見る！（29枚）一方、同じ