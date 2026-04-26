＜シェブロン選手権3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季メジャー初戦は、第3ラウンドが終了した。【ライブ写真】え？ 馬場咲希が会場で号泣…何があった？日本勢は11人が決勝をプレー。49位から出た岩井明愛が、7バーディ・1ボギーの「66」でトータル5アンダーまで伸ばし、12位タイに急浮上した。また36位で決勝に進んだ山下美夢有も、今週初の60台となる「67」をマーク。岩井と同じ5ア