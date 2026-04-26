◇ア・リーグブルージェイズ 5―3 ガーディアンズ（2026年4月25日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が25日（日本時間26日）、本拠でのガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2試合連続の5号同点弾を含む2安打2打点と活躍し、チームの連敗ストップに貢献した。この日は4月6日のドジャース戦以来16試合ぶりの4番に座った岡本がチームを勢いに乗せた。まずは0−1で迎えた4回の第2打席。先頭で打席に入