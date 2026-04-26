【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、体勢崩しながら“ピンポイントクロス”を放つ瞬間マインツの日本代表MF佐野海舟が、王者バイエルンを相手に衝撃のアシストで先制点を演出した。味方に送り届けたピンポイントクロスに称賛の声が上がっている。マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対戦。前節でリーグ連覇を決めており、UEFAチャン