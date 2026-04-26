松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は最終日、いよいよ決勝戦を迎える。尾崎睦（41＝神奈川）は準決10Rで2コーナーで久米に合わせ鋭く捲り1着。前検日には自身の状態に不安を漏らしていたが、2走2連対の走りでまとめてきた。「初日に脚が軽くて、思ったより調整がうまくいった。（強い）気持ちに体も付いてきた」と手応え十分。昨年のガールズグランプリでは佐藤に3/4車輪と迫る2着。「G1を獲ることだけに時間をか