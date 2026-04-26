プロ野球セ・リーグは25日、3試合が行われました。前日連敗を『6』で止めた中日は2回に板山祐太郎選手の満塁ホームランで4点を先制。さらに5回には石伊雄太選手のソロホームランで追加点。4安打だったものの一発攻勢で5得点を奪うことに成功。先発の大野雄大投手は7回無失点の好投で2勝目をマーク。中日は開幕9カード目で初のカード勝ち越しを決めました。一方の首位ヤクルトは今季2度目の連敗を喫しています。2位阪神は、1−1で迎