ナビットは4月22日、「ゴールデンウィークについて」の調査結果を発表した。調査は2026年3月、20代〜80代の男女1,000人を対象にインターネットで行われた。ゴールデンウィークについての調査○今年のゴールデンウィークは、4〜5連休の人が多い「今年のゴールデンウィークは何連休の予定ですか?」という質問については、「4〜5連休」が34.6%、「6〜10連休」が11.0%、「2〜3連休」が9.5%という順になった。一方、「11連休以上」とい