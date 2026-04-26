●遠藤直経が織田軍の兵になりすます テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、19日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第15話「姉川大合戦」の視聴分析をまとめた。『豊臣兄弟！』第15話より(C)NHK○「いかん! あやつは浅井の者じゃ!」「敵か!」最も注目されたのは20時38分で、注目度78.9％。遠藤直経(伊礼彼方)が織田軍の兵になりすまして織