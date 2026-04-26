25日に放送された、Snow Manの佐久間大介とバナナマン・日村勇紀がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム』(毎週土曜23:30〜)では、前週に引き続き『名探偵コナン』を深掘り。ゲストのちゃんみなは、推しキャラクター・キュラソーを意識したメークで登場し、感動シーンに思わず涙を浮かべる。さらに「最後の5秒、私声出しちゃって」と映画館で悲鳴を上げた衝撃シーンも明かされた。(左から)コナン、ちゃんみな現