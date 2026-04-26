遊戯王は“社員レベル”、カルボナーラは本場イタリア仕込み――中島健人が知られざる探究心をのぞかせた。歌手・俳優の中島健人が、25日に放送されたNHK総合のトーク番組『土スタ』(毎週土曜13:50〜)にゲスト出演。主演を務めるドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』(28日スタート、毎週火曜22:00〜)の魅力を語るとともに、共演者が明かす素顔や、プライベートでの意外な一面も披露した。赤楚衛二番組冒頭、中島は「