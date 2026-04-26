【モデルプレス＝2026/04/26】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第3話が、26日に放送される。【写真】志尊淳、肉体美のぞく上裸ショット◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師とな