「練習通りにいいスイングができたのに、なぜかスコアがまとまらない……」 ゴルフ場でそんな悔しい思いをしたことはありませんか？ナイスショットの快感を追い求めて、とにかく芯で捉えようと必死になる。でも、少しでも芯を外すとガッカリして、また力んでしまう。 「もっと完璧に当てなければ！」 そんなふうに自分を追い詰めているあなたに、ぜひ読んでほしい物語があります。 漫画『ゴルフは気持ち』第3話で描かれてい