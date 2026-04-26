アマチュアゴルファーが伸び悩む大きな理由 アマチュアゴルファーには、クラブを担ぎ上げるようなバックスイングが多く見られますが、これが上達を妨げる大きな要因だと言えます。スイングプレーン通りにクラブを振ると、バックスイングの途中でクラブが視界から消えてしまいますし、再び現れるのはダウンスイングでシャフトが、地面と水平に戻るぐらいのタイミングなので「目に見えない」という不安から、ア