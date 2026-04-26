船は衝撃に強い構造を持っている 大事故が変えた船の標準 海を航行する船は、常に衝突や座礁といった不測の事態と隣り合わせです。特に原油タンカーでは、こうした衝撃時の油流出に備えるため「ダブルハル（二重船殻）」が標準となっています。これは船体の外板と内板を二重に設け、その間に空間を確保する構造です。外板が損傷しても内板が守る貨物区域まで被害が及びにくく、原油が海に流出するリスクを大幅に下げられ