今日26日は、前線や低気圧の影響で西から雨の範囲が広がり、九州や四国などで局地的に激しい雨が降るでしょう。最高気温は20℃を超える所が多く、東北や北海道は6月並みの所もありそうです。西から雨の範囲広がる局地的に激しい雨今日26日は、南の海上にのびる前線や低気圧の影響で、西から雨の範囲が広がるでしょう。沖縄は昼頃まで雨が降り、局地的には雷を伴って雨脚が強まりそうです。九州と四国は雨が降り、太平洋側を中心