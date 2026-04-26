志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第3話が26日に放送。ミンソク（志尊）が桃子（仁村紗和）の記憶がすり替わった事情を知り、ある決断をする。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話ミンソク（志尊淳）＆桃子（仁村紗和）本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向