◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）メジャー連勝を狙う山下美夢有（花王）は３６位で出て３連続を含む６バーディー、１ボギーで今大会初の６０台となる６７をマークした。４９位から出て６６と伸ばした岩井明愛（あきえ、ホンダ）と並ぶ通算５アンダーに伸ばし、１２位に浮上した。首位と１１打差。７３の神谷そ