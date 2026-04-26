女優の柴咲コウが、タイの俳優、カナウット・トライピパタナポンとの２ショットを披露した。２６日までに自身のインスタグラムを更新し、パリ郊外の修道院で行われた高級ジュエリーブランド「ショーメ」のディナー会に出席した時の写真を披露。柴咲はベアトップのブラックドレスを華やかに着こなし、参加者と撮影した写真などを見せた。ディナーで、カナウット・トライピパタナポンと記念撮影した一枚も。フォロワーのなかに