もうすぐGWがやってきます！お出かけや家族との時間を思いっきり楽しむために、事前の作り置きおかずが大活躍します。冷めてもおいしく、毎日の食卓やお弁当にも使える簡単レシピをご紹介します。■【人気レシピNo.1】冷めてもカリッ！みんな大好き定番から揚げGWの食卓に欠かせないから揚げは、作り置きおかずの王様！外はカリッと、中はジュワッとジューシーな仕上がりで、冷めてもおいしさそのまま。お弁当のメインおかずとして