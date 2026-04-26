俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が24日、自身のSNSを更新。91歳の母が毎日店に立っているという、実家の喫茶店を紹介した。【写真】「素敵な写真」91歳母との“顔出し”親子ショットを披露した川崎麻世川崎は「もうすぐ創業70周年を迎える実家の喫茶コハク 経営者の母は先代の祖母である川崎こはくから受け継いで、91歳の現在も朝から晩まで店に立って仕事をしています。俺が赤ん坊の頃から何度かリノベーションし