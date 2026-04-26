本日4月26日（日）、MCアンタッチャブル＆藤本美貴、ゲストの人生の2択をクイズ形式で振り返る『日本もしもばなし』が放送される。今回のゲストは、フィギュアスケート解説者の高橋成美と、俳優の山村紅葉。高橋の一度目の引退危機は、思わぬ選択で回避されていた？山村の初キッスは、とある選択で妨害されていた？など、人生を大きく左右させた“あの時の選択”を深掘りしていく。さらに、2択でゲストが選択しなかった選択肢