大学無償化と聞くと、「誰もが平等に学べる社会」に近づくように思える。経済的な理由で進学を諦める人を減らし、機会を広げる政策として期待も大きい。だが、その効果は本当にすべての人に同じように及ぶのだろうか。大学進学をめぐる現実に目を向けると、見えにくい問題が浮かび上がってくる。※本稿は、教育社会学者の寺町晋哉『なぜ「地方女子」は呪縛になるのか』（集英社新書）の一部を抜粋・編集したものです。女子の大学進