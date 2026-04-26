開催：2026.4.26 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 9 - 11 [マリナーズ] MLBの試合が26日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマリナーズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレ、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 1回表、3番 フリオ・ロドリゲス 6球目を打ってレフトスタンドへのツӦ