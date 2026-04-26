今回は、過酷な労働環境から脱するために100社ほどの選考に挑み、転職活動中に「自分自身の軸」を見つけ出したAさんの事例をご紹介します。現在、転職活動が思うように進まない人にも必要になる大事な「ヒント」がありそうです。（文=松原 大悟／リクルートエージェント キャリアアドバイザー）限界寸前の心身を救った「もう一度、前を向く」勇気「目の前に限界が来てしまうことが不安なんです」キャリアアドバイザーである私に