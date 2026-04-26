開催：2026.4.26 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 5 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が26日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとガーディアンズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 3回表、9番 ブラヤン・ロッキオ