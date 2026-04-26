ロシアのラブロフ外相は4月24日、ロシアの非政府組織代表らとの会談で、西側との共存と協力の展望は「過去のものとなった」と述べ、ロシアに対して「公然たる宣戦布告」がなされたと表明しました。ラブロフ外相は、「ウクライナが西側諸国によってロシアに対抗する地政学的な道具として公然と利用されている。ベルギーやドイツの参謀本部の一部関係者は既に、ロシアとの戦争に備えていると公言しており、ウクライナはそのための時