核軍縮への道筋などを話し合うNPT、核拡散防止条約の再検討会議が4月27日にアメリカ・ニューヨークの国連本部で開幕します。【写真を見る】5年に1度の“核の3つの柱”チェックの場NPT再検討会議が27日開幕体制の“空洞化”へ危機感高まる中、被爆体験を持つ日本の役割は？アメリカがイランを攻撃するなどNPT体制が試される中での開催。その意義や注目点はどこなのか、ポイントを国連担当記者が解説します。そもそもNPTってなに