人間の体は想定外の部分から弱ったり、傷んだりするものです。歌手として致命傷とも言うべき耳の異常を感じたのは、事務所を独立（2007年）した57歳ぐらいの時でした。水泳から上がった後のように、右耳に水が残ったような嫌な感覚がずっと続いていたのです。2年ぐらい我慢していましたが、09年5月のある朝、駅に向かって歩いていると変でした。横を通っている自動車の音が聞こえないのです。慌てて耳鼻科に行くと中耳炎という