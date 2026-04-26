◇プロ野球 セ・リーグ 中日 5-2 ヤクルト(25日、バンテリンドーム)首位ヤクルトに2連勝とした中日。2戦目のお立ち台には7回無失点の好投を見せた大野雄大投手と、先制弾となるプロ初の満塁HRを放った板山祐太郎選手が登場しました。大野投手は24日のサヨナラ勝利の様子を家のテレビで見ていたそう。「勝つことってこんなに嬉しいんだなと家でテレビで見ていて思った」と明かし、「僕で途切れるわけにはいかないと。たくさん借金も