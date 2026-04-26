アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議に向けた代表団の仲介国パキスタンへの派遣を中止したと明らかにしました。これに先立ち、パキスタンを訪れていたイランの外相は次の訪問先オマーンへ移動しました。アメリカトランプ大統領「（政府代表団の）派遣を中止した。我々には全てのカードがある。往復15時間も飛行機に乗るつもりはない」トランプ大統領は25日、イランとの協議のため、この日パキスタンへ出発するとしていた