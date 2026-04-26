義実家への帰省は、何かと気を遣うものですよね。義両親の前で緊張したり、つい頑張りすぎてしまい、帰宅後にドッと疲れる……という方もいるのではないでしょうか？ そこで今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 「いい嫁」を演じ続けて GWの義実家への帰省は、いつも私にとって気が重いものでした。 県外なのでどうしても泊まりになってしまいますし、普段会えない分「いい嫁」でいようと必死になってしまい、滞在