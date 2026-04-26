進学校に通いながら富山ユースでプレーしていた小川遼也筑波大学4年生のCB小川遼也は2027年からのファジアーノ岡山入りが内定した。プロサッカー選手と医者。彼が高校時代に目指していたものはどれも達成が難しい非常に高い目標だった。どれか1つでも難関なのに、2つとなるととてつもない難関になる。（取材・文＝安藤隆人／全4回の2回目）◇◇◇「サッカーに勉強に必死に励んでいる日々だったのですが、高2に