◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）アルアハリ１―０町田（２５日、サウジアラビア・ジッタ、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）初出場のＪ１町田は、延長戦の激闘の末に惜しくもＡＣＬＥ優勝を逃した。決勝で前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）に１―０で敗れた。後半２３分に相手のＤＦハウサウィがレッドカードで退場し、数的優位を得たが、スコアレスのまま９０分が終了。延長前