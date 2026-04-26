俳優の戸田恵梨香が26日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。大親友の俳優が登場し、その人柄を語る【番組カット】ブラックでまとめたシースルー衣装で登場した戸田恵梨香林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。今回のゲストに、数々の大ヒット作で主演を務める俳優・戸田恵梨香を迎える。中学卒業後に上京し、厳しい芸能界で戦い続けてきた戸田。当時は睡眠時間が