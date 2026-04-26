＜いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ＞メジャーデビュー2ndシングル「デコ！」好評発売中のいぎなり東北産。「いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ」第5回のテーマは「私のルーツ、東北のあの場所」に決定！メンバーに今の自分を形作った東北の思い出の場所をたどってもらい、エピソードをつづってもらいます。◇◇◇こんにちは♪いぎなり東北産の律月ひかるです。今回のテーマは「私の