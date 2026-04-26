大谷のために生まれたルールに名将が意見した(C)Getty Images果たして、正当なのか。米球界内で「大谷ルール」を巡る論争が広まっている。これまでも賛否がなかったわけではない。大谷翔平の二刀流での活躍を受けて2022年に正式施行されて以来、米球界では幾度となく是非が問われてきた。そうした中で、ここにきて議論を白熱させるキッカケとなったのは、カブスのクレイグ・カウンセル監督の“異論”だった。【写真】世界一の