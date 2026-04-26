まつ毛エクステなどで、目元の美しさを引き出す「アイリスト」の女性。 培った技術を、全国の舞台で披露しました。 広島で行われた「クレアトゥールアワード2026」。 全国に美容サロンを展開する、クレアトゥールグループのネイリストやアイリストが技術を競う大会で、全国100の系列店から約500人が出場しました。 決勝に進めるのは、各部門で6人。 県内からは「クレアラルー