俳優武田真治（53）が25日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後7時54分）に出演。夫婦ゲンカを避けるコツについて語った。武田は2020年に22歳年下のモデル静まなみ（31）と結婚。19歳年下の女性と結婚したメッセンジャー黒田有（56）、20歳年下の女性と結婚したケンドーコバヤシ（53）と、年下の女性と結婚した共通点があることから、夫婦の話題に。「ケンカはないんですか？」と聞かれた武田は、「僕らみんなそうだと思