「ラブライブ！スーパースター！！」鬼塚冬毬役などで活躍中の声優坂倉花（22）が25日、都内で初写真集「Blooming」（KADOKAWA）発売イベントを行った。修学旅行をイメージし、京都では制服で撮影。「カメラマンさんが私から離れて撮っていたので『盗撮されていない？』と心配されて」と、通行人からカメラマンがあらぬ疑いをかけられた事件も。「申し訳ないと思いながらも、高校生に見えたのかなと思うとちょっとうれしい」と話し