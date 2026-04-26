タレントでモデルの桃月なしこ（30）が25日、都内でセカンド写真集「むすび」（講談社）発売記念イベントを行った。ファン待望のセカンド写真集に「ここからが頑張りどき」と心境を明かした。撮影はスペインで行われ、グラビアデビューとなった「ヤングマガジン」表紙初登場をオマージュしたショットも掲載。「わかりやすく成長を感じられると思います。自分的には恥ずかしくもありますけど」と照れ笑いした。