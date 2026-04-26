ザ・ドリフターズ加藤茶（83）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。ビートルズ来日公演の舞台裏を語った。ドリフは1966年（昭41）のビートルズの来日公演で前座を務めた。サンドウィッチマン伊達みきおから「最初20分でって言われてるんですよね？前座」と聞かれると、加藤は「『20分でネタをやってください』って言われたの。20分のネタを考えて作ってったの」と