俳優庄司浩平（26）が25日、都内で26年度卓上カレンダー（KADOKAWA発行）の発売記念イベントを行った。「恐竜好き」を公言する本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を実施した。「1度は行かないとならない」と強い思いを抱いていた県立恐竜博物館などの名所を巡った。できあがりは「もちろん100点です」と胸を張った。俳優としてもテレビ朝日系ドラマ「余命3ケ月のサレ夫」に出演中。秋には日本テレビ系「俺たちの箱根駅伝