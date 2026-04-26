歌手小林幸子（72）が25日、千葉・幕張メッセで「ニコニコ超会議2026」に登場した。桜の化身「花咲かばあさん」として、和楽アレンジの「千本桜」を歌唱。桜の造花でつくられた豪華なドレスと、重さ1キロにもなるヘッドドレスを着用し、会場を驚かせた。「ニコニコの皆さんに“ラスボス”という名前をちょうだいして、1年ぶりに家族に会った感覚になりますね」とアットホームな雰囲気に感謝した。